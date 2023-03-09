Kız Kulesi ne zaman hazır olacak?
İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında son durum görüntülendi. Kurulan iskelede çalışmalar devam ederken, alt yapı çalışması için boruların getirilmesi de dikkat çekti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılında başlattığı restorasyon çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi'ndeki çalışmalar devam ediyor. Kuledeki yenileme hareketliliği kameralara yansıdı.
SON AŞAMADA
Kurulan iskelede restorasyon çalışmaları devam ederken, gemilerle de alt yapı için borular götürüldü.
Çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber bu ayın sonunda Kız Kulesi'nin ziyaretçi ile buluşturması hedefleniyor.İstanbullular Kız Kulesinin restorasyonunun biran önce tamamlanmasını bekliyor.