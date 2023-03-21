Kız Kulesi'nin duvarlarından çıkanlar şaşırttı!
İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında son aşamalara gelindi. Kulenin restorasyon yapılmadan önceki fotoğraflarında kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü.
İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kulenin restorasyon yapılmadan önceki fotoğraflarında ise kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görüldü.
Çalışmaların genel amacının yapıya sonradan eklenen ve yapının özgün karakterine uygun olmayan eklerinden arındırılması ve özgün detaylarına yeniden kavuşturulması olduğu belirtildi.
Çalışmalara alanında uzman olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Han Tümertekin danışman olarak destek veriyor.
SARSINTILARA, ZEMİN KAYMALARINA KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ
Kız Kulesi'nin çevresine kurulan iskelede restorasyon çalışmaları devam ederken, kulenin kubbe kısmının aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldığı ve kaplama aşamasına geçildiği görüldü.
Kulenin duvarlarında iskele sökümleri yapılırken, kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde zemin güçlendirme çalışmaları yapıldığı belirtildi.
KULENİN BETONUNDAN MİDYE KABUĞU ÇIKTI
Öte yandan Kız Kulesi'nin restorasyonuna başlanılmadan önce çekilen fotoğraflarda kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görülüyor.