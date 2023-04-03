Kız Kulesi'nin kubbesi ortaya çıktı

Restorasyon çalışmaları başlamadan önce yapılan incelemelerde, yapının kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görülmüştü. Kulenin külah kısmında bağlayıcılığını kaybetmiş çimento ve korozyona uğramış demirler, kıyı betonlarındaki hasar ve ayrışmalar kayıt altına alınmıştı.



