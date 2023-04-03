Kız Kulesi'nin kubbesi ortaya çıktı
İstanbul'un en önemli simgelerinden Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. İskelenin üst kısmının sökülmesiyle kubbe katı ortaya çıktı.
Üsküdar Sahili'ndeki Kız Kulesi'nde 2021'de başlatılan çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yapılıyor. Yapıya yük bindiren betonlar kaldırıldı, kule aslına uygun şekilde ve doğru malzemeyle yeniden inşa edildi.
İskelenin üst kısmının sökülmesiyle kubbe katı da ortaya çıktı. Geçmişi Bizans İmparatorluğu dönemine dayanan Kız Kulesi'deki kaplama ve ince işçiliğe yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Yapı depreme karşı da güçlendirildi. Kulenin çevresinde olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı zemin güçlendirme çalışmaları yapıldı.
Restorasyon çalışmaları başlamadan önce yapılan incelemelerde, yapının kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görülmüştü. Kulenin külah kısmında bağlayıcılığını kaybetmiş çimento ve korozyona uğramış demirler, kıyı betonlarındaki hasar ve ayrışmalar kayıt altına alınmıştı.