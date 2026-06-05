Kız yurdunda feci olay! Gece yarısı acı haber geldi

Burdur'da KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdunda kalan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın, yurdun 6'ncı katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, genç kadının düşmesine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi.

Burdur'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda kalan 22 yaşındaki Z.K, henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun 6'ncı katından zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

TÜM İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaçar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, genç kadının düşmesine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.