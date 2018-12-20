Antalya'da dairesinde oturan kızından kirayı alamadığını öne süren babanın başvurusu üzerine mahkeme, evin tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Antalya'da dairesinde oturan kızından kira alamadığını iddia eden babanın başvurusu üzerine mahkeme, evin tahliye edilmesine karar verdi.



Mehmet Özen, Kepez ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde bulunan apartmandaki 4 dairesinden birini kızı Yasemin Güneş'e oturması için verdi. Bir süre sonra ikili arasında anlaşmazlık yaşanınca Özen, kızından kira alamadığı iddiasıyla dava açtı.



Antalya 2. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına Güneş ve eşi ile Özen'in avukatı katıldı.



Söz verilen Yasemin Güneş, babasının isteği üzerine söz konusu dairede oturduklarını, alacaklarını isteyince babasının da kendilerinden kira talebinde bulunduğunu savundu.



Mahkeme, icra takibinin devamı ve dairenin tahliye edilmesine karar verdi.



Güneş, adliye çıkışında gazetecilere, babasının kendisini 20 sene çalıştırdığını, paraları ve altınlarını aldığını iddia etti.



Müteahhit tarafından yapılan apartmandan ailelerine düşen 4 dairenin babası tarafından 4 kardeşe verildiğini söyleyen Güneş, "Dairede oturmak istemedim. 'Ben öldükten sonra mı yanımda oturacaksın, evi kiraya verdirip telef mi ettireceksin.' diyerek sitem etti. 'Ev almak istiyorum, gelmek istemiyorum.' dedim. 'Kredi çekip ömür boyu borç mu ödeyeceksin.' dedi. Beni zorlayınca evde oturmayı kabul ettim." diye konuştu.



"Kendi evimde kiracı durumuna düştüm"



Evde 2,5 yıl oturduktan sonra kardeşinin yönlendirmesiyle babasının kendisinden kira istediğini öne süren Güneş, "2,5 sene sonra 'Kendi evim' diye oturduğum evde, kiracı durumuna düştüm. Benden 2,5 ay boyunca bin lira kira istedi. Sürekli kapıma geldi, eşyalarımı aşağıya atmaya kalkıştı." dedi.



Yaşananlar nedeniyle eşinin kendisine boşanma davası açtığını belirten Güneş, bu davasının sürdüğünü kaydetti.



Babayla kızının mahkemelik olduğunu herkesin bilmesini istediğini ifade eden Güneş, "Mağdurum, evi vermek istemiyorum, o ev benim. İşlerim iyi olduğu için ve araba aldığımdan dolayı bu duruma geldik. 'Sen çok para kazanıyorsun, kira vereceksin.' demeye başladılar. Babamın gözünü para pul bürüdü. Paraya doymuyor." şeklinde konuştu.



"Bize yardım etmemesine kızdım"



Gazetecilerin telefonla ulaştığı 78 yaşındaki baba Mehmet Özen ise kızının alacaklarını isteyince kendisinin de kira talep ettiği iddiasının gerçek olmadığı savundu.



Evi yaptırmak için bankadan 200 bin lira kredi çektiğini, bunun 80 bin lira kadarının hala durduğunu anlatan Özen, "Evlerin vergi borçları birikti. Kızıma '500 lira sen ver, 500 lira da kardeşin versin yatırayım.' dedim kabul etmedi. Biz borç harç içindeyken hem evde bedava oturup hem de bize yardım etmemesine kızdım. Bu nedenle kira vermesini, vermiyorsa evi boşaltmasını istedim." ifadelerini kullandı.



Öldükten sonra dairenin zaten kızına kalacağını dile getiren Özen, ancak evi kızına satmaması şartıyla miras bırakacağını kaydetti.