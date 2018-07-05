Bolu Seben'deki Kızık Yaylası'nda 600 yıldır sürdürülen Yayla Bayramı'na bu yıl da ilgi yoğundu. Artık köylerinde yaşamasalar da Bolu ve çevresinde yaşayan binlerce Kızıklı etkinlik için o gün yaylaya çıktı. Ankara, Gaziantep, Malatya gibi illerde yaşan Kızık'ların da katılımı ile Kızık Boyu Bolu Toyu toplandı.



1400'lü yıllardan bu yana Temmuz ayının ilk haftasında düzenlenen Yayla Bayramı,



600 yıldır kesintisiz sürdürülen geleneğin olmazsa olmazı etli-bulgur.



Etler kavruldu, bulgur pişirildi, kazanlar binlerce misafire verilecek Etli-Bulgur için ateşe konuldu.



Kızıkların ilgisinin yoğun olduğu etkinliğin geçmişini muhtar Enver Kutlu anlattı.



Oğuzların 24 boyundan biri olan Kızıklılar, Türkiye'nin dört bir yanındaki Kızık derneklerini bir araya getirip birlik oluşturdular. Kızık Boyu Dernekleri Birliği Genel Başkanı Nafi Çağlar etkinliği "Kızık Boyu Bolu Toyu" olarak adlandırdı.



Malatya Kızıklarından olan Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan da etkinliğin davetlileri arasındaydı.



Yaklaşık beş bin kişinin katıldığı etkinlik tamamen köylülerin imcesi ile hazırlanıyor.



Kızık Muhtarı Kutlu tüm Ulusal Kanal izleyicilerini Yayla Şenliği'ne davet etti. 1400'lü yıllardan bu yana Temmuz ayının ilk haftasında düzenlenen Yayla Bayramı, Bolu 'nun Seben İlçesindeki Kızık Yaylası'nda düzenlendi.600 yıldır kesintisiz sürdürülen geleneğin olmazsa olmazı etli-bulgur.Etler kavruldu, bulgur pişirildi, kazanlar binlerce misafire verilecek Etli-Bulgur için ateşe konuldu.Kızıkların ilgisinin yoğun olduğu etkinliğin geçmişini muhtar Enver Kutlu anlattı.Oğuzların 24 boyundan biri olan Kızıklılar, Türkiye'nin dört bir yanındaki Kızık derneklerini bir araya getirip birlik oluşturdular. Kızık Boyu Dernekleri Birliği Genel Başkanı Nafi Çağlar etkinliği "Kızık Boyu Bolu Toyu" olarak adlandırdı.Malatya Kızıklarından olan Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan da etkinliğin davetlileri arasındaydı.Yaklaşık beş bin kişinin katıldığı etkinlik tamamen köylülerin imcesi ile hazırlanıyor.Kızık Muhtarı Kutlu tüm Ulusal Kanal izleyicilerini Yayla Şenliği'ne davet etti.