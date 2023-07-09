Kızılay'ın yeni başkanı belli oldu

Kızılay Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Tek aday olan Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, oy birliğiyle genel başkan seçildi. Böylece 155 yıllık Kızılay tarihinde ilk kez bir kadın, genel başkan oldu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Fatma Meriç Yılmaz, ulusal ve uluslararası çok sayıda makale yayımladı.

2015'ten bu yana Kızılay'ın yönetim kurulunda yer aldı.

Yılmaz, eski genel başkan Kerem Kınık'ın istifasının ardından yönetim kurulu başkanlığına vekalet ediyordu.

"BİZLER KIZILAY'I BİR KARİYER OLARAK DEĞİL BİR EMANET OLARAK GÖRÜRÜZ"

Yılmaz, Kızılay hepimizin emaneti diyerek şunları söyledi:

"Gönüllü ordumuzla çalışanlarımızla nefesimizin yettiği son ana kadar depremzedelerin yanında olmaya devam ettik. Depremin başından bu yana tam 60 bin gönüllümüz hiçbir karşılık beklemeden bölgede bizzat çalıştı. Bizler Kızılay'ı bir kariyer olarak değil bir emanet olarak görürüz. Kızılay hepimizin emaneti"