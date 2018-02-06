"Hollanda'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"
Fenerbahçe Kulübü, MHK'yi istifaya çağırdı
Fenerbahçe Kulübü, MHK'yi istifaya çağırdı
Nasuh Mahruki beraat etti
Nasuh Mahruki beraat etti
Kars Belediye Başkanı Karaçanta partisinden istifa etti
Kars Belediye Başkanı Karaçanta partisinden istifa etti

Kızılcahamam'da yeni termal kaynak

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan sıcak su arama çalışmalarında yeni termal kaynak bulundu.

Kızılcahamam'da yeni termal kaynak

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan sıcak su arama çalışmalarında yeni termal kaynak bulundu.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından Küçük Kaplıca önünde yapılan sıcak su sondaj çalışmalarında, 322 metre derinlikte 70 santigrat derece sıcaklığa sahip termal suya rastlandı.

Belediye Başkanı Muhittin Güney, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Küçük Kaplıca önünde 2 aylık bir çalışma sonucunda 322 metreye kadar sondaj yapıldığını belirtti.

Bugün itibariyle kompresör temizliğine başlandığını ve 70 santigrat derece su elde edildiğini bildiren Güney, pompalı üretimde derecenin artacağını ve kuyu temizliğinin ardından debi ölçümü yapılacağını kaydetti.

Güney, sondaj neticesinde çıkarılan suyun ilçeye hayırlı olmasını diledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kızılcahamam #ankara
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.