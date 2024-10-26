Kızılırmak'ta balık ölümleri! İnceleme başlatıldı

Çorum'un Uğurludağ ilçesinden geçen Kızılırmak'ın bir bölümünde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı. Olay, Nehrin Anbarcı köyü yakınlarında gerçekleşti. İşte balık ölümlerine dair ayrıntılar...

Kızılırmak'ta balık ölümleri! İnceleme başlatıldı
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Nehre balık tutmak için gelen vatandaşlar, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine Uğurludağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden bir ekip alana gelerek, incelenmek üzere Kızılırmak'tan ve ölü balıklardan numune aldı.

Laboratuvar ortamında yapılacak inceleme ile balık ölümlerinin sebebinin ortaya çıkarılacağı bildirildi.

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