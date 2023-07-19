Kızılırmak'ta korkutan kirlilik! Sivas Valiliğinden açıklama geldi

Sivas'tan doğup, Samsun'dan Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyinde görülen kirlilik tedirginliğe neden oldu.

Nehrin yüzeyinde, yakıt kirliliğine benzer bir manzara ile karşılaşan amatör balıkçılar, ihbarda bulundu.

İnceleme başlatıldı. Suyun yüzeyindeki kirli tabakadan da tahlile gönderilmek üzere numune alındı.

Sivas Valiliği, Kızılırmak'ın yüzeyinde oluşan kirlilik hakkında açıklama yaptı.

Yapılan inceleme sonucu, zift türü atık malzemenin Aksu Parkı devamı olan dereden aktığı, yaşanan kirliliğin hayatın genel akışını etkilemeyecek şekilde olduğu belirtildi.

İnceleme neticesine göre, kirliliğe sebep olan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.