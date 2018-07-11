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Kızını taciz eden kişiyi mahallede yakalayıp bıçakla yaraladı

Ankara'da, M.Ş., markette alışveriş yapan küçük kızını elle taciz eden G.E.'yi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. M.Ş., mahallede yakaladığı G.E.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. G.E., hastaneye kaldırılırken, M.Ş. polise teslim oldu.

Kızını taciz eden kişiyi mahallede yakalayıp bıçakla yaraladı

Olay, dün sabah saatlerinde, Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. G.E., markette alışveriş yapan D.Ş. isimli kız çocuğunu elle taciz etti.

Eve gelen D.Ş., babası M.Ş.'ye tacize uğradığını anlattı. Bunun üzerine markete gelen M.Ş., güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden G.E.'yi tespit eden M.Ş., çevrede aramaya başladı.

M.Ş., bir süre sonra mahalle yakınlarında G.E. ile karşılaştı. Üzerindeki bıçağı çıkaran M.Ş., G.E.'nin kalçası ile vücudunun çeşitli yerlerine defalarca sapladı. Kanlar içinde yere yığılan G.E. için çevredekiler sağlık ekibi çağırdı.

Yaralı G.E., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis ekiplerine teslim olan M.Ş.'nin, emniyette ifadesinin alındığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çocuk tacizi #ankara
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