Kızını ve 7 yaşındaki torununu öldürmüştü: Cezası belli oldu

Eskişehir’de kızı ve torununu sokak ortasında silahla vurarak öldüren sanık Osman Nuri Keskin’in yargılandığı davada karar çıktı. Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa iki ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Adana’dan Eskişehir’e gelerek kızı Merve Karabaş’ı (31) ve kaçmaya çalışırken 7 yaşındaki torunu Ata Alp Karabaş’ı öldüren 60 yaşındaki Osman Nuri Keskin’in karar duruşması Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan sanık, duruşma salonuna cezaevi görevlileri eşliğinde getirildi. Duruşmaya maktullerin yakınları Gülhan Karabaş, Ahmet Karabaş ve Rafet Karabaş da katıldı.

“GİDECEĞİM, ÖLDÜRECEĞİM” DEMİŞTİ

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanan ve sanığın Adana’nın Seyhan ilçesindeki komşusu olduğu belirtilen tanık Gülcan İ. (56), mahkemede verdiği ifadede sanığı tanıdığını söyledi. Tanık, sanığın eşi Hatice Keskin ile konuşmak istediğini ancak konuşmanın gerçekleşmediğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Osman abi karısıyla konuşmak istedi, aradım ama konuşmadı. Sonra bana ‘Kızımı ve damadımı öldüreceğim, torununu da kaçıracağım’ dedi. Bu konuşma olaydan yaklaşık bir hafta önceydi. İlk başta ciddiye almadım. Daha sonra yapmasın diye yalvardım. Eskişehir’e gideceğinden haberim yoktu.”

“O AN NE YAŞADIĞIMI BİLMİYORUM”

Mahkemede son sözü sorulan Osman Nuri Keskin, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, “Böyle bir söz söylemedim. Kesinlikle tasarlayarak böyle bir eylem yapmadım. O an ne yaşadığımı bilmiyorum” diyerek kendini savundu.

Merve Karabaş’ın kayınvalidesi Gülhan Karabaş, sanığın indirimsiz ceza almasını talep ederken, eşi Ahmet Karabaş ise mahkeme heyetine “Adaletinize güveniyorum” dedi.

MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ KARAR

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Nuri Keskin’i, kızı Merve Karabaş’a yönelik olarak “Tasarlayarak Kadın Olan Alt Soyuna Karşı Kasten Öldürme”, torunu Ata Alp Karabaş’a yönelik olarak ise “Çocuk Olan Alt Soyuna Karşı Kasten Öldürme” suçlarından iki kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa ayrıca ruhsatsız ateşli silah ve mermileri bulundurma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 80 gün adli para cezası verildi. Mahkeme, cezaların hiçbirinde indirim uygulamadı. Öte yandan Ata Alp’in olay yerinde kalan gözlüğü ile kişisel eşyalarının mirasçılarına verilmesine karar verildi.

AVUKAT: “ALABİLECEĞİ EN AĞIR CEZAYI ALDI”

Duruşma sonrası açıklama yapan Karabaş ailesinin avukatı Hediye Gökçe Baykal, sanığın indirimsiz ceza almasının önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İki kayıp, biri kadın biri çocuk. Sevinç diyemeyiz ama vicdanımız biraz rahatladı. Sanığın daha önce plan yaptığına dair birçok delil vardı. Bugün dinlenen tanık da bunu destekledi. Alabileceği en ağır cezayı aldı. İstinaf sürecini de takip edeceğiz.”

AİLEDEN AÇIKLAMA

Merve Karabaş’ın kayınbabası Rafet Karabaş, “Bu acıların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. En ağır cezayı aldığını düşünüyorum” dedi. Ata Alp’in babaannesi Gülhan Karabaş ise, “Giden gelmiyor ama bu karar bir nebze ferahlattı. Çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 13 Haziran 2024’te Eskişehir’in Emek Mahallesi Yanartaş Sokak’ta meydana geldi. Adana’dan Eskişehir’e gelen Osman Nuri Keskin, kızı Merve Karabaş ve 7 yaşındaki torunu Ata Alp Karabaş’ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı ve Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.