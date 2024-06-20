Kızının kavga ettiği küçük çocuğu darbedip tehditler savurdu: Seni bıçaklarım

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir bakkal dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Tunus uyruklu 7 yaşındaki Bayram L., parkta oynadığı sırada başka bir çocukla kavga etti. Çocuk durumu babasına anlattı. Öfkelenen baba parka giderek Bayram L.'yi tartakladı. Olay sonrası Bayram L., oturdukları sokakta bulunan bakkala ekmek almaya gitti. O sırada kavga ettiği çocuğun babası da bakkala geldi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM SENİ BIÇAKLARIM"

Öfkeli baba burada çocuğa hem tokat attı, hem de 'Seni öldürürüm, seni bıçaklarım' şeklinde tehditler savurdu. Yaşanan olayda araya iş yeri sahibi girerek çocuğun darbedilmesini engelledi. İş yeri içerisinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

6-7 KERE VURUP TEHDİTLER SAVURDU



Darbedilen çocuğun annesi Nurhan L., yaşanan olaylardan dolayı oğlunun çok korktuğunu belirterek, "Üç gün önce benim oğlum parka gitti. Bir tane kızla kavga etmiş. Sonra babası gelip oğlumu dövdü. Ben bir şey demedim. Sonra benim oğlum dün akşam markete ekmek almaya gitti. O adam da markete geliyor ve sonra benim oğlumu dövüyor. 6-7 kere vuruyor, hem de tehdit ediyor. Oğlum çok korktu. Benim oğlumun babası yok, yetim. Ben ona hem anne hem babayım" dedi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU BAKKAL KURTARDI



Olaydan oldukça etkilenen ve arkadaşlarıyla sokağa çıkıp oynamaktan korkan küçük çocuk Bayram L. ise, kendisine 6 kere tokat attığını ve bakkalın kendisini kurtardığını söyledi.