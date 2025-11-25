Kızının ölümünü aydınlatmak isteyen babayı “Bu işi çözeriz” diyerek dolandırdılar

Samsun’da 8 yıl önce merdivenden itilerek öldürüldüğü iddia edilen 2 çocuk annesi kızının katilinin bulunmasını isteyen baba, sosyal medyadan yardım isteyince dolandırıldı. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BU İŞİ ÇÖZERİZ” DİYEREK KANDIRDILAR

Kentte yaşayan 62 yaşındaki Sinan Tural, kızının ölümünün aydınlatılması için sosyal medyada destek ararken kendisini “Bu işi çözeriz” diyerek kandırdığı iddia edilen kişi tarafından dolandırılmak istendi. Tural, şüphelendiği anda polisi arayarak zanlının yakalanmasını sağladı.

Mersin’de yaşayan, geçmişte İstanbul’da bodyguardlık yaptığı öğrenilen ve tek gözündeki rahatsızlık nedeniyle memleketine dönen H.Ö. (54), baba Tural’ın sosyal medyadaki “Kızımın ölümüyle ilgilenmiyorlar, yardım edecek kimse var mı?” paylaşımını görerek irtibata geçti. Zanlının, olayın çözümü için Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığında bağlantıları olduğunu söylediği ve bu iş için 250 bin liraya anlaştıkları öğrenildi.

VİCDANSIZ ADAM GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin önce kendi IBAN hesabına 10 bin lira aldığı, ardından Samsun’a gelerek 40 bin lira daha istemesi üzerine baba Tural’ın davranışlardan kuşkulanıp polisi aradığı belirtildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.Ö.’yü buluşma noktasında gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Acılı baba Sinan Tural, “Kızım Merve Adıgüzel (30), 25 Haziran 2017’de bayramın birinci günü merdivenlerden itilerek düşürülmüş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 8 yıldır kızımın ölümünden sorumlu kişilerin ortaya çıkarılması için mücadele veriyorum. Katilinin bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Çalmadığım kapı kalmadı. Bu olayın çözülmesi için sosyal medyadan yardım istedim. Bana ulaşanlar bu işi çözeceklerini, devlette adamları olduğunu söyleyip kandırdılar. Bir miktar para verdim. Elden almaya gelince polise haber verdim, yakalattım. Adalet istiyorum. Kızımın ölümünden sorumlu olanların bulunmasını istiyorum” dedi.