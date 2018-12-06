Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şiddetli yağışın etkisi altında. Sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Okullar tatil edildi. Bir çok bölgeye elektrik verilemiyor. Vatandaşlara "zorunlu olmadıkçı evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

Yağmur yağdı, Kıbrıs suya gömüldü. Şiddetli yağışta 3 kişi hayatını kaybetti.



Emniyet yetkilileri Girne Çiklos bölgesinde bir erkek; Doğanköy'de de dere yatağında bir erkek ve bir kadın cesedine ulaşıldığını belirtti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki gündür şiddetli fırtına ve yağış etkili.



Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi beş metreye kadar düştü.



Girne'de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle bir çok otel, işyeri ve evleri su bastı.



Girne-Lefkoşa, Girne-Dikmen ve Güzelyurt-Kalkanlı kara yolları şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Birçok bölgeye enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik verilemiyor.



Kötü hava koşulları eğitim-öğretimin aksamasına da neden oldu. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okulların tatil edildiğini duyurdu.



Meteoroloji Müdürlüğü vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada "Gerekli olmayınca evden çıkmayın" denildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yağışın etkisini artıracağını belirten meteoroloji, halka "dikkatli olun" çağrısı yaptı.



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