banner988
Twitter kullananlar dikkat! Virüs tespit edildi
Twitter kullananlar dikkat! Virüs tespit edildi
Türk çayı en çok o ülkeye satıldı
Türk çayı en çok o ülkeye satıldı
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı

KKTC'de Yunan gemisine el kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularına Yunan gemisiyle izinsiz giren Mısır uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Gemi, Girne limanına çekildi.

KKTC'de Yunan gemisine el kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularına izinsiz girdiler, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındırlar.

KKTC Sahil Güvenlik ekipleri, ülke karasularında izinsiz balık avlayan gemiyi durdurdu. Geminin Yunan bandrollü olduğu tespit edildi.

Gemide bulunan Mısır uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Gemi ise Girne limanına çekildi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada polisin gözaltına alınanlara iyi davrandığını ve temel ihtiyaçlarının karşılandığını aktardı.

Özersay, "Yarın sabah mahkemeye çıkarılacaklar ve yasalarımız çerçevesinde mahkeme haklarında karar verecek" ifadelerini kullandı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #KKTC #yunan gemisi #mısır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.