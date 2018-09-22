Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularına Yunan gemisiyle izinsiz giren Mısır uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Gemi, Girne limanına çekildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularına izinsiz girdiler, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındırlar.



KKTC Sahil Güvenlik ekipleri, ülke karasularında izinsiz balık avlayan gemiyi durdurdu. Geminin Yunan bandrollü olduğu tespit edildi.



Gemide bulunan Mısır uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Gemi ise Girne limanına çekildi.



KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada polisin gözaltına alınanlara iyi davrandığını ve temel ihtiyaçlarının karşılandığını aktardı.



Özersay, "Yarın sabah mahkemeye çıkarılacaklar ve yasalarımız çerçevesinde mahkeme haklarında karar verecek" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr