Klasik otomobillerle geçmişe yolculuk... Otomobil tutkunlarının merakla beklediği Klasik Otomobil Sergisi Konya'nın Meram ilçesinde yapıldı.

Meram Belediyesi ve Konya Klasik Otomobilciler Derneğince düzenlenen etkinlikte birbirinden güzel klasik otomobillerin yanı sıra traktör ve motosikletler de sergilendi.

Vatandaşlar sergiye büyük ilgi gösterdi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, klasik otomobillerin kültür temsiliyetine dikkat çekti.