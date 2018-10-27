Klasik otomobiller Cumhuriyet Rallisi için Ayvalık'ta bir araya geldi. 63 klasik otomobilin katıldığı ralli 350 kilometreden ve 14 özel parkurdan oluşuyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Rallisi" düzenlendi.



Cumhuriyet Rallisi'ne 63 klasik otomobil katıldı. 350 kilometrelik ralli parkuru 14 özel etaptan oluşuyor.



Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edilen, ralliye katılan otomobiller 1951 ila 1981 model yılına sahip. Yani en genci bile 37 yaşında.



Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen klasik otomobillerle gerçekleştirdikleri organizasyona katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Ralli pazar günü yapılacak Bergama etabıyla sona ereceğini bildirdi.



ulusal.com.tr