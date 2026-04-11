Klima bomba gibi patladı! İki katlı evde yangın çıktı

Olay, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki iki katlı evde, klima ünitesinin bulunduğu bölgede bir patlama yaşanmasıyla başladı. Patlamanın hemen ardından yükselen alevleri görenlerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye hızla Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, yangına süratle müdahale ederek alevlerin binanın diğer bölümlerine yayılmasını önledi ve durumu kontrol altına aldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde maddi hasar oluştu. Meydana gelen patlamada ve sonrasında çıkan yangında herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Olay yerindeki güvenlik ve soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yetkili birimler tarafından yangının kesin çıkış nedenini belirlemeye yönelik başlatılan inceleme sürüyor.