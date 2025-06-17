Klimalar yetersiz kalabilir! 20 Haziran'da sıcaklık rekoru geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Haziran 2025 Cuma günü için kritik uyarıda bulundu. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklanırken, 18 şehirde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar artış eğiliminde. Son günlerde bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen, sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıktı.
20 Haziran Cuma günü itibarıyla, özellikle 18 şehirde hava sıcaklıklarının ciddi oranda yükseleceği ve bazı yerlerde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 20 Haziran’da yüksek sıcaklık beklenen 18 şehir şu şekilde sıralandı:
Balıkesir
Manisa
Muğla
İzmir
Aydın
Denizli
Burdur
Isparta
Adana
Kilis
Gaziantep
Kahramanmaraş
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt