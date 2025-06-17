Klimalar yetersiz kalabilir! 20 Haziran'da sıcaklık rekoru geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar artış eğiliminde. Son günlerde bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen, sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıktı.