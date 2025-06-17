Klimalar yetersiz kalabilir! 20 Haziran'da sıcaklık rekoru geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Haziran 2025 Cuma günü için kritik uyarıda bulundu. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklanırken, 18 şehirde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Klimalar yetersiz kalabilir! 20 Haziran'da sıcaklık rekoru geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar artış eğiliminde. Son günlerde bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen, sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıktı.

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Klimalar yetersiz kalabilir! 20 Haziran'da sıcaklık rekoru geliyor - Resim: 2

20 Haziran Cuma günü itibarıyla, özellikle 18 şehirde hava sıcaklıklarının ciddi oranda yükseleceği ve bazı yerlerde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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Klimalar yetersiz kalabilir! 20 Haziran'da sıcaklık rekoru geliyor - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 20 Haziran’da yüksek sıcaklık beklenen 18 şehir şu şekilde sıralandı:

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Klimalar yetersiz kalabilir! 20 Haziran'da sıcaklık rekoru geliyor - Resim: 4

Balıkesir

Manisa

Muğla

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Klimalar yetersiz kalabilir! 20 Haziran'da sıcaklık rekoru geliyor - Resim: 5

İzmir

Aydın

Denizli

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Klimalar yetersiz kalabilir! 20 Haziran'da sıcaklık rekoru geliyor - Resim: 6

Burdur

Isparta

Adana

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Klimalar yetersiz kalabilir! 20 Haziran'da sıcaklık rekoru geliyor - Resim: 7

Kilis

Gaziantep

Kahramanmaraş

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Klimalar yetersiz kalabilir! 20 Haziran'da sıcaklık rekoru geliyor - Resim: 8

Adıyaman

Şanlıurfa

Diyarbakır

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Klimalar yetersiz kalabilir! 20 Haziran'da sıcaklık rekoru geliyor - Resim: 9

Mardin

Batman

Siirt

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