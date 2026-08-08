Klimaya dokunan 4 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak öldü, ev sahibi tutuklandı

Olay, 6 Ağustos Perşembe günü Silopi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın dış duvarına monte edilen klima dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki M.T., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çocuğun elektrik akımına kapıldığını gören ailesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.T.'nin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EV SAHİBİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, klima dış ünitesinin monte edildiği evin sahibi B.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.