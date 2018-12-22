Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, otomobiller için cam suyu antifrizi üreten bazı firmaların ürün etiketlerinde hatalı bilgiler tespit etti. Ürünlerin içindeki metil alkol oranının gerekenden daha düşük olduğunu belirten şube başkanı Erkin Etike, Ticaret Bakanlığını göreve çağırdı.

Otomobil cam sularında alkol oranının eksikliğini gösterdi "Halkı aldatmayın" uyarısı yaptı.



Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi “Otomobil Cam Suyu Antifrizlerinde Risk Devam Ediyor” başlıklı bir açıklama yaptı.



Şube Başkanı Erkin Etike, cam suyu antifrizi üreten bazı firmaların ürün etiketlerinde yanıltıcı bilgiler verdiklerini söyledi.



Ürünlerin hatalı imal edilmesinin araçlara zarar verebileceğini söyleyen Etike, Ticaret Bakanlığını göreve çağırdı.



Kimya Mühendisleri Odası ev sahipliğindeki açıklamaya Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar da katıldı. Çakar, Türkiye’deki motorlu taşıt sayısına dikkat çekti, meydana gelecek zararların boyutunun yüksek olacağını belirtti.



ulusal.com.tr