Koca “İntihar etti” dedi, eşi hakim karşısında anlattı: “Bacaklarımdan tutup attı”

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya müşteki Aylin G., tutuklu sanıklar Okan G., Atılım E. ve eşi Emine A. E. ile taraf avukatları katıldı. Okan G. savunmasında, eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları eve yansıttığını ve boşanma davası açıldığını söyledi.

"YUVAMI KURTARMAK İSTEDİM" DİYEN KOCANIN SAVUNMASI

Okan G., yuvasını kurtarmak için eşine mesajlar attığını belirterek şunları anlattı: "Aramızda sürekli problemler oldu, kendisinden 3,5 ay haber alamadım. Eşim, emniyete giderek kendisini tehdit ettiğim iddiasıyla ifade vermiş. Polis karakolunun önünde eşimi gördüm, sonra onu takip ettim. Kızımın çocuk esirgeme kurumuna götürüldüğünü öğrendim. Eşimi arayıp kızımızı kurumdan almak için aradım, bunu kabul etmedi."

Arkadaşlarının araya girmesiyle buluştuklarını, ardından diğer sanık çiftin evine gitmek için Atılım E.'nin aracına bindiklerini belirten Okan G. sözlerini şöyle sürdürdü: "Aylin G. biber gazı sıktı, ben de o esnada tokat attım ve 'Rezillik çıkarma' diye bağırdım. Saçından tutup çekmedim, tişörtünden tutup 'Gitme' dedim. 'Sen beni öldürecek misin?' diye bağırdı, yanımda silah ve bıçak yoktu. Eve gittiğimizde 'Sen beni öldüreceksin' demesiyle yine tartışmaya başladık. Aylin G, Atılım E'den sigara istedi, balkona çıktılar. Ben de yüzümü yıkamak için tuvalete gittim. Sonra Emine E. 'Aylin intihar etti koş' diye bağırdı. Atılım E. de 'Aylin balkondan atladı, koş' dedi. Balkondan aşağıya bakınca da Aylin G.'yi Atılım E.'nin taksisinin üzerinde, sonra da yerde gördüm, düşerken görmedim."

Diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti ve Aylin G.'nin intihar ettiğini savundu.

"56 KEZ ŞİKAYET ETTİM"

Müşteki Aylin G., 17 yaşında evlendiğini ve eşinin sık sık öfke kontrolünü kaybettiğini söyledi. Sürekli tehdit edildiğini öne süren Aylin G. "Her şey mükemmel olsaydı evi terk etmezdim. 'Her şey güzel olacak' diye sürekli umutlar verdi, Okan'ı 56 kez emniyete şikayet ettim. Annemi de öldürmekle tehdit etti. Beni de 'Hayatında başkası var' diye suçluyordu. Yeri geldi çocuğumu okula bile götüremez duruma geldim. Evden kaçarken de kızımı kayınvalidemin yanına bıraktım. Bir gece aradı 'Geldin geldin, gelmezsen kızı öldüreceğim, benim kaybedecek bir şeyim yok dedi." ifadelerini kaydetti.

"BENİ BACAKLARIMDAN TUTUP AŞAĞIYA ATTI"

Aylin G., Atılım E.'nin kızını yanına almasına yardım etmek için aracılık ettiğini, buluştuklarında yanlarında Okan G.'nin de bulunduğunu belirtti. Olay günü yaşananları ise şöyle aktardı: "Atılım E'ye 'Beni öldürecek, götür buradan' dedim, Okan G. ile tartıştık ve bana tokatlar attı. Biber gazı sıktım. Okan G, Atılım E'nin evine döverek götürdü. Bir süre evlerinde oturduk. 'Seni bugün bu evden çıkarmayacağım' diye tehditler savurdu. Atılım E. ile Okan G. balkona sigara içmeye çıktı, arkasından ben de balkona çıktım. O esnada Okan G. ile tekrar tartışmaya başladık, sonra beni bacaklarımdan tutup balkondan aşağıya attı."

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 11 Mart 2026'da 4. kattaki balkondan düştüğü iddia edilen Aylin G. ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kocası Okan G. tutuklanmıştı. Aylin G.'nin kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle polise şikayette bulunduğu ve bir süredir ailesinin yanında kaldığı belirlenmişti.

Okan G. hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmişti. İddianamede Okan G. için "kasten öldürme teşebbüs suçunun tasarlayarak işlenmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Bunun yanında "iştirak halinde nitelikli ısrarlı takip", "silahla birden fazla kişi tarafından birlikte eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı yağma", "eşe karşı basit yaralama" ve "birlikte silahlı yağma" suçlarından toplam 41 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Atılım E. hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirakten" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca "cebir ve hile ile silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna iştirakten" ve "iştirak halinde ısrarlı takip" suçlarından toplam 9 yıl hapis talep ediliyor. Atılım E.'nin eşi Emine A. E. hakkında ise "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.