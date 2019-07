Kocaali-Akçakoca kara yolu sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı

Sağanak nedeniyle Sakarya'nın Kocaali ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.





Sakarya'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Kocaali-Akçakoca kara yolu ulaşıma kapandı.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçe genelinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Tarım arazilerinin, yol altyapılarının ve hayvancılıkla ilgili alanların hasar gördüğü su baskınlarına ilişkin hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Düşük kottaki yerlerde su baskınları yaşandı"

Melenağzı mevkisinde, Melen Çayı'nın debisinin yükselmesi sebebiyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Kocaali-Akçakoca kara yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen havzasında yer alan, Düzce'nin Cumayeri ilçesine komşu olan bölgelerinde, dün akşam saat 20.00'den itibaren sağanak nedeniyle sıkıntı yaşamaya başladıklarını söyledi.

İlçenin neredeyse tamamında uzun süredir görülmeyen yağışın gerçekleştiğini anlatan Acar, Melen Çayı'nın taşması sonucu düşük kottaki yerlerde su baskınlarının yaşandığını belirtti.



"Mahallelerde çok ciddi hasarlar oluştu"

Kocaali'de bulunan Maden Deresi bölgesinde de taşkınların yaşandığını ifade eden Acar, çevredeki mahallelerde çok ciddi hasarların oluştuğunu kaydetti.

Yol altyapısı, tarım arazileri, hayvancılıkla ilgili tavuk kümeslerinde de hasarların olduğunu dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Bölgede yağışın azalmasının ardından, AFAD'ın teknik desteğiyle arkadaşlarımız uğranılan afetin oluşturduğu hasarı tespit etmek üzere çalışmaya başladı. Kocaali'nin bütün mahallelerini ciddi olarak etkileyen bir afet durumu var. Çok şükür can kaybımız yok fakat çok ciddi altyapı hasarı var. Yollarla tarım arazileriyle ilgili Yalpankaya ve Görele bölgesinde çok ciddi heyelan riski var. AFAD o bölgede çalışıyor. Çok ciddi bir afetle karşı karşıyayız fakat dün akşamdan itibaren sabah saatlerine kadar beraber çalıştığımız Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SASKİ) Müdürlüğü, AFAD, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün ekipleri sahadalar. Yağışın tamamen etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yağış sürdüğünden heyelan riskinin artabileceği endişesiyle bazı müdahaleleri geciktirebiliyoruz. En azından can kaybının olmaması açısından ucuz atlattığımız ciddi bir afettir. Hepimize geçmiş olsun."



Yaşanan afetle ilgili Ankara'da temaslarda bulunduklarına değinen Acar, bütün kurumların, vatandaşların derdine derman olacağını ve afetin etkisini azaltacak tespitleri yapacaklarını iletti.

Köyler arası yollarda heyelandan kaynaklı bağlantı kesintileri yaşandığını aktaran Acar, buralarda heyelan oluşmaması için ekiplerin temkinli hareket ettiğini bildirdi.

Acar, su baskınlarının etkisinin bugün ve yarın daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi.



"Bizim için umut verici olan can kaybının olmamasıdır"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kapanan Kocaali-Akçakoca kara yolu mevkisine gelerek, incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nın taşması sonucu ciddi hasar oluştuğunu söyledi.

Ekrem Yüce, "Bu hasar münasebetiyle sadece bizim için umut verici kısım bir can kaybının olmamasıdır. Bir vatandaşımız yaralandı, helikopterle kaldırıldı, şu anda hastanede tedavi ediliyor." ifadesini kullandı.



Yüce, suyun yüksekliği her ne kadar biraz düşse de ciddi manada taşkının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Burası tam Melen Deresi'nin Karadeniz'e bağlandığı nokta. Bu hat üzerinde çok değişik yerlere, araziye, tarım arazilerine, birtakım dere kenarındaki yerleşimle ilgili olan kısımlara zarar vermiştir. Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, AFAD, Kocaali Kaymakamlığı ve Kocaali Belediyesi ekipleri olay mahallinde, çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. İnşallah kısa sürede bu felaketlerin sonu gelir. Tekrar bir yağmur yağışı olmaz."



