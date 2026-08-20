Kocaeli Darıca'da sahilde bulunan 3 ceset kardeş çıktı, 4. kardeş aranıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kişinin kardeş oldukları belirlenirken, kayıp olduğu belirlenen dördüncü kardeşi arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatılacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli Darıca'da sahilde bulunan 3 ceset kardeş çıktı, 4. kardeş aranıyor
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Darıca ilçesi sahilinde peş peşe kıyıya vuran cansız bedenlerle ilgili başlatılan soruşturma ve arama çalışmaları sürdürülüyor. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişilerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar olduğu tespit edildi.

Aynı aileden 3 kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DÖRDÜNCÜ KARDEŞ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ı bulmak için ekipler seferber oldu. Hava koşulları ve karanlık nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama faaliyetlerinin kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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