TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı

Kocaeli'de 3 trafik kazası

Dikkatsizlik ve aşırı hız trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Kocaeli'de 3 ayrı kaza meydana geldi, 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazalarda 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'de 3 trafik kazası

Kocaeli'nin üç farklı noktasında üç trafik kazası yaşandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik can aldı. 

Kartepe ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi, kardeşi yaralandı. Hastenede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yine Kartepe'de minibüs ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ve bir kaza daha. Bu kez kazanın adresi İzmit.

D-100 karayolu'nda özel halk midibüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. 

Kazada, sürücü Kılıç ile otomobildeki eşi Fatma Kılıç ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza nedeniyle karayolunun İstanbul yönünde aksayan ulaşım, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kocaeli #trafik kazası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.