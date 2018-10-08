Dikkatsizlik ve aşırı hız trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Kocaeli'de 3 ayrı kaza meydana geldi, 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazalarda 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin üç farklı noktasında üç trafik kazası yaşandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik can aldı.



Kartepe ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi, kardeşi yaralandı. Hastenede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.



Yine Kartepe'de minibüs ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Ve bir kaza daha. Bu kez kazanın adresi İzmit.



D-100 karayolu'nda özel halk midibüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.



Kazada, sürücü Kılıç ile otomobildeki eşi Fatma Kılıç ve 2 çocuğu yaralandı.



Kaza nedeniyle karayolunun İstanbul yönünde aksayan ulaşım, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.



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