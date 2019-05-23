Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 35 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki çalışması sonucu Köseler Mahallesi Mermerciler OSB mevkisinde içinde göçmenlerin bulunduğu kamyonetin ormanlık alana girdiği belirlendi.



Jandarma ekipleri takibe aldıkları aracı, ormanlık alanda durdurdu.



Ekipler, aracın kapalı kasasında 9'u çocuk, biri hamile 10'u kadın toplam 35 kişinin bulunduğunu belirledi.



Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Organizatör tutuklandı

Organizatörlük yaptığı tespit edilen T.T, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken araca da el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan T.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.