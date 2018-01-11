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Kocaeli'de 7 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli'de 7 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucu şüpheli U.B., Kaynarca-Kandıra arası çalışan yolcu minibüsünde gözaltına alındı.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada 7 kilo 800 kilo eroin ele geçirildi.

U.B.’nin üst aramasında ise gideceği yol güzergahının ayrıntılı şekilde yer aldığı not kağıdı ele geçirildi.

Not kağıdında, Kocaeli polisinin uyuşturucu yakalamalarındaki başarıları nedeniyle kuryeye Kocaeli sınırlarına girmeden kısa mesafelerdeki yolculuklarla Kandıra üzerinden İstanbul’a ulaşması konusunda talimat verildiği yer aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmit #kocaeli #uyuşturucu operasyonu
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