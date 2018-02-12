İzmit'te durdurulan tırda, kartonların arasına gizlenmiş 310 kilogram eroin bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde oluşturulan uygulama noktasında bir tırı durdu.



Tırın dorsesinde yapılan aramada, paletli kartonlar arasına gizlenmiş ve karton süsü verilmiş bin 800 ince paket halinde 310 kilogram eroin ele geçirildi.



Tır sürücüsü A.Ç. ile yük sahibi N.K. gözaltına alındı.

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