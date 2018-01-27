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Kocaeli'de cinayet: 1 ölü

İzmit ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Kocaeli'de cinayet: 1 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak'ta, Sinan Deniz (41) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli av tüfeği ile Deniz'i başından vurdu.
Olay yerinde yaşamını yitiren Deniz'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay yerine girmeye çalışan Deniz'in yakınları ile polis arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında bazı kişiler polise mukavemette bulunurken, bir polis memuru yaralandı.
Olayın duyulmasının ardından toplanan çok sayıdaki kişiyi dağıtmak için bölgeye çevik kuvvet ile Yunus ekipleri sevk edildi.
Taşkınlığın devam etmesi üzerine havaya ateş açan polis ekipleri, kendilerine mukavemet gösteren 4 kişiyi gözaltına aldı.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #Polise mukavemet #Mehmet Ali Paşa Mahallesi #av tüfeği
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