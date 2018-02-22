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Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası

 Kocaeli'nin Derince ilçesinde dolandırıcılık ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı, çocukları serbest bırakıldı. 

Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası

Alınan bilgiye göre, Derince'de iki ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayları gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelilerin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. 

Söz konusu aracı, İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde durduran ekipler, M.S. (40), eşi Ü.S. (38) ve oğulları B.S'yi (16) gözaltına aldı. 

Üst aramasında sahte ehliyet ele geçirilen M.S'nin çok sayıda suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu, 9 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu, eşi Ü.S'nin de çok sayıda suç kaydı, 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 ayrı suçtan aranması bulunduğu belirlendi.
Derince'de 13 Şubat'ta bir mağazadan kıyafet çaldıkları, 16 Şubat'ta ise bir müşteriyi oyalayarak, tırnakçılık yöntemiyle 100 lirasını aldıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Şüpheliler M.S. ile eşi Ü.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, çocukları B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, şüphelilerin kullandıkları aracı almaya gelen M.S’nin ablası Ş.S’nin de GBT kontrolünde çeşitli suçlardan arandığının ortaya çıkması üzerine gözaltına alındığı, daha sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Etiketler; #kocaeli
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