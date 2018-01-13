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Kocaeli'de ev yangını: Ahmet Öztürk hayatını kaybetti

Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'de ev yangını: Ahmet Öztürk hayatını kaybetti

 Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi 24. Sokak'ta Ahmet Öztürk (85) ile torunu Tolunay Öztürk'ün yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Tolunay Öztürk, alevlerin sardığı evden çıkmayı başarırken, dedesi mahsur kaldı.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede, Ahmet Öztürk'ün cesedi bulundu. Öztürk'ün cesedi, olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ev #gölcük #kocaeli #yangın
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