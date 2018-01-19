Körfez ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan C.F.’ye ait bir evden 5 cep telefonu, 1 tablet ve bir miktar para çalınması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, şüphelilerin kullandıkları kiralık aracın plakalarını MOBESE görüntülerinden tespit etti.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.K'yı (30) İstanbul'un Fatih ilçesinde gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.