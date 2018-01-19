Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
115 hamile çocuk skandalı ile ilgili yeni gelişme!
115 hamile çocuk skandalı ile ilgili yeni gelişme!
ABD'den yeni Afrin açıklaması
ABD'den yeni Afrin açıklaması

Kocaeli'de evden hırsızlık iddiası

Körfez ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'de evden hırsızlık iddiası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan C.F.’ye ait bir evden 5 cep telefonu, 1 tablet ve bir miktar para çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin kullandıkları kiralık aracın plakalarını MOBESE görüntülerinden tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.K'yı (30) İstanbul'un Fatih ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #hırsızlık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.