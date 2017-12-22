Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve askeri personelden sorumlu "mahrem abi" oldukları değerlendirilen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de de bulunduğu farklı meslek gruplarından 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.





