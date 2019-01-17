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Kocaeli'de inşaattan düşen Musa Altun hayatını kaybetti

Kocaeli'de, bir inşaatın birinci katındaki merdiven boşluğundan zemine düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de inşaattan düşen Musa Altun hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Kabaoğlu Mahallesi'ndeki Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek bina inşaatına giden alçı ustası Musa Altun (45), henüz belirlenemeyen nedenle birinci kattaki merdiven boşluğundan eksi birinci kata düşerek ağır yaralandı.

İnşaatta çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altun'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. 

Yapılan incelemenin ardından Altun'un cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Altun'un Darıca'da ikamet ettiği, çalışmak için yaptığı iş başvurusunun kabul edildiği ve yarın işbaşı yapacağı inşaattı gezerken düştüğü belirtildi.  

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Duyunca geldik yapabileceğimiz bir şey var mı diye, rahmetli olmuş." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli #inşaat
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