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Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık iddiası

Gölcük ilçesinde bir mağazadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık iddiası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir mağazadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, M.Ö'ye ait mağazanın camlarının kırılarak, yaklaşık 15 bin lira değerinde 5 bulaşık makinesi ile 5 ankastre set çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
  
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelilerin içinde bulunduğu aracı takibe aldı.

Ekipler söz konusu aracı, Osmangazi Köprüsü'nde durdurarak, E.E. (45) ile A.U'yu (36) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.U, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Bu arada şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
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