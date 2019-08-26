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Kocaeli'de kadının minibüsten düşerek ölmesine neden olan şoför tutuklandı

Kocaeli'de kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan minibüs şoförü tutuklandı.

Kocaeli'de kadının minibüsten düşerek ölmesine neden olan şoför tutuklandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki minibüsten düşen kadın yolcunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan minibüs şoförü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 9 Ağustos'ta Lütfiye Mahallesi'nden Gölcük'e gitmek için O.Ş'nin kullandığı 41 J 3237 plakalı yolcu minibüsüne binen Nafiye Şahin'in (43), aracın açık kapısından yola düşerek ölümüne ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Minibüs şoförü O.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gölcük Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, minibüs şoförünün, olay günü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
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