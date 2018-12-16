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Kocaeli'de kentsel dönüşüm toplantısı

Kocaeli'de kentsel dönüşüm toplantısında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gerginlik son buldu.

Kocaeli'de kentsel dönüşüm toplantısı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki mahallede yapılması planlanan kentsel dönüşüm toplantısında gerginlik çıktı.

Veliahmet ve Hacıhızır mahallerinde bir inşaat firması, kentsel dönüşüm kapsamında hak sahipleriyle bir araya geldi. 

Toplantıya, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de katıldı. 

Toplantıya katılan AKP'li vekili talepleri dinledi.

Işık, toplantı başlamadan önce inşaat firması sahibi Ömer Veral'dan dışarı çıkmasını istedi.

Vatandaşlar Veral'ın bu talebi reddetmesine tepki gösterdi. Firmayla anlaşanlar ile kentsel dönüşüme karşı çıkanlar arasında arbede yaşandı. 

Veral'ın polis ekiplerince dışarı çıkarılmasının ardından gerginlik son buldu.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #kocaeli
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