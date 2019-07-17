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Kocaeli'de midibüsten düşen genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden bir kaza görüntüsü gelecek karşınıza. Bir yolcu, durağa yanaşmadan kapılarını açan midibüsten düşerek yaşamını yitirdi. Kameralar kaza anını anbean kaydetti

Kocaeli'de midibüsten düşen genç kız hayatını kaybetti

Bir anlık dalgınlık ve ihmal gencecik bir insanın hayatına mal oldu. 

Kocaeli'de yürekleri acıtan bir kaza yaşandı. Dilovası-Gebze seferini yapan midibüsten düşen genç kız hayatını kaybetti.

Yolcu, Gebze girişindeki bir alışveriş merkezinin önünde inmek istedi. Şoför yavşalamadan ve durmadan kapıyı açtı. 

Aynı dakikalarda oturduğu koltuktan kapıya doğru ilerleyen genç kız, hareket halindeki midibüsün açık olan kapısından düştü. O anlar midibüsün kameralarınca kaydedildi. 

Aracın altında kalarak ağır yaralanan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan midibüsün şoförü Y.K, tutuklandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kocaeli #gebze
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