Fenerbahçe'den transfer açıklaması
Fenerbahçe'den transfer açıklaması
7 bin 902 yıl hapis istemi
7 bin 902 yıl hapis istemi
Keşan'daki yangın kontrol altında
Keşan'daki yangın kontrol altında
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Kocaeli'de minibüsten düşen Nafiye Şahin hayatını kaybetti

Gölcük ilçesinde seyir halindeki minibüsten düşen kadın, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de minibüsten düşen Nafiye Şahin hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki minibüsten düşen kadın, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 9 Ağustos'ta Lütfiye Mahallesi’nden Gölcük'e gitmek için O.Ş'nin kullandığı 41 J 3237 plakalı yolcu minibüsüne binen Nafiye Şahin (43), aracın açık kapısından yola düştü.

Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmit'teki özel hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 

Kadının cenazesinin, yarın Lütfiye Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.