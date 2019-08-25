Gölcük ilçesinde seyir halindeki minibüsten düşen kadın, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki minibüsten düşen kadın, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, 9 Ağustos'ta Lütfiye Mahallesi’nden Gölcük'e gitmek için O.Ş'nin kullandığı 41 J 3237 plakalı yolcu minibüsüne binen Nafiye Şahin (43), aracın açık kapısından yola düştü.



Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmit'teki özel hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



Kadının cenazesinin, yarın Lütfiye Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.