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Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi. 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Acı kaza Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleşti. Öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Araç sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi. Aracın Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkisinde kontrolden çıktığı bildirildi. 

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar bölgedeki hastanelere gönderildi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama, Derince Eğitim ve Araştırma, Körfez Devlet ve Gebze Fatih Devlet hastaneleri ile özel bir hastaneye kaldırılan 16 yaralının tedavisi sürüyor. 

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #öğrenci #teknofest #trafik kazası #kocaeli
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