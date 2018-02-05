CHP Parti Meclisi'ne kimler girdi?
CHP Parti Meclisi'ne kimler girdi?
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
TSK: 2 asker şehit oldu
TSK: 2 asker şehit oldu
Haramidere metrobüs durağında kaza
Haramidere metrobüs durağında kaza

Kocaeli'de otomobil dere yatağına devrildi: 4 yaralı

Kartepe ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobil dere yatağına devrildi: 4 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara yönüne seyreden Murat Gücük idaresindeki 34 EE 6832 plakalı otomobil, yoğun yağış nedeniyle Kartepe mevkisinde yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan Ayşe Küçük ile Çiğdem Kara, Umut (8) ve Hayrullah Can Kara (1) olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dere yatağındaki otomobil çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik kazası: 4 yaralı #kocaeli #Kartepe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.