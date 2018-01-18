D-100 karayolu Ankara istikametinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikametinde Olgun Coşkun'un kullandığı 34 VON 96 plakalı otomobil, B.B. idaresindeki 34 FV 9497 plakalı konteyner yüklü TIR'a arkadan çarptı.



Otomobilde sıkışan Zafer Akar, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.



Yaralanan otomobil sürücüsü Coşkun, Akar, Ufuk Efe ve Mete Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan karayolunun Ankara istikametindeki trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.