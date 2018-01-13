Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi İpekyolu Bulvarı'nda Muhammet Ç. idaresindeki 34 VP 9517 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Pero Yıldız'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yıldız, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Muhammet Ç, polis ekiplerince gözaltına alınarak, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.