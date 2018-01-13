Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi İpekyolu Bulvarı'nda Muhammet Ç. idaresindeki 34 VP 9517 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Pero Yıldız'a çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yıldız, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sürücü Muhammet Ç, polis ekiplerince gözaltına alınarak, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.