Kocaeli'de palet imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde palet imalathanesinin depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi'ndeki bir palet imalathanesinin depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine Darıca ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.



Yangın nedeniyle imalathanede hasar meydana geldi.