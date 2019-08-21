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Kocaeli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli'de etkili olan sağanak Gebze ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın ardından İnönü Mahalllesi Şehit Hamdi Pekçalışkan Caddesi'nde yağmur suyu ve şebeke suyu hatlarının patlaması sonucu yolda çökmemeydana geldi.

Cadde üzerindeki bazı evlerde ise su baskını yaşandı.

Olay yerine sevk edilen belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kocaeli'de aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
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