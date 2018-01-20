Körfez ilçesinde, trafik kazasının ardından çıktığı belirtilen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hereke Hacı Akif Mahallesi'nde meydana gelen hasarlı trafik kazasının ardından taraflar uzlaşmak için karakola gitti.



Karakolun önüne gelen grup burada tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Çelik, üzerindeki tabancayla Furkan Öztürk'e (25) ateş etti. Bunun üzerine karşı tarafın da ateş açması üzerine Hüseyin Çelik, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Furkan Öztürk'ü özel bir hastaneye, Hüseyin Çelik'i de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Ayrıca, olay sırasında yoldan geçerken eline kurşun isabet eden Tayfun Çetinkaya (50) da Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Furkan Öztürk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, ameliyata alınan Hüseyin Çelik'in de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Haberi aldıktan sonra hastanelere giden Öztürk ve Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi.



Polis ekipleri, hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.