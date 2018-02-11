Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ö.E'ye ait parke satışı yapılan iş yerinden silah sesleri gelmesi üzerine söz konusu adrese polis ekipleri gitti.



Ekipler, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, tarafların tabancayla birbirine ateş açması sonucu 7 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.



İş yeri sahibi Ö.E'nin de aralarında bulunduğu yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik, İzmit Seka ve Kocaeli Devlet hastanelerine kaldırıldı.



Hayati tehlikesi bulunan bir yaralı ise Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.