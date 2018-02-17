Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ıslak zeminde kayarak karşı şeride geçen işçileri taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu, 4 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsle TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.



Anadolu Otoyolu Kuzey Yanyol'dan Ankara yönüne giden Ahmet Yılmaz'ın kullandığı, bir temizlik firmasında çalışan işçileri taşıyan 41 U 3929 plakalı minibüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) mevkisinde yağmur nedeniyle ıslak zeminde kaymaya başladı.



Sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçen minibüs, bu yönden gelen Fatih Kanbur'un kullandığı 41 VF 985 plakalı TIR'la çarpıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada, minibüsteki Özlem Gültekin (42) ve Zekeriya Özel (41) olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Yılmaz ile Ayten Örnek, Melek Korkut ve Ayfer Altuner yaralandı.



İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.



Ağır yaralanan işçilerden Melek Korkut ile Ayfer Altuner hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan, Ayten Örnek'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Bu arada, Gültekin ile Örnek'in kardeş olduğu belirtildi.



TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.