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Kocaeli'de trafik kazası

Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Kocaeli'de trafik kazası

 Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çarpışan iki otomobilde 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

D-605 karayolu Koruklar Mahallesi mevkisinde Ahmet Haliloğlu idaresindeki 41 PU 181 plakalı otomobil ile Ahmet Gün yönetimindeki 34 DE 2709 plakalı otomobil çarpıştı.

Haliloğlu idaresindeki otomobilin ikiye bölündüğü, diğer otomobilin bankete savrulduğu kazada sürücüler ile 34 DE 2709 plakalı otomobilde bulunan Zeynep ve kızı Yağmur Gün ile Gülbiş, Cansu ve Cihangir Kufacı isimli çocuklar yaralandı.

Yaralılar Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma ile Kocaeli ve İzmit Seka Devlet hastanelerine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #4ü çocuk 7 yaralı #7 yaralı #trafik kazası
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